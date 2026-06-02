Detectan cambios en el núcleo interno de la Tierra — estudio

Científicos han detectado cambios inusuales en los flujos de hierro líquido del núcleo externo de la Tierra. Según el estudio, algunas corrientes bajo el océano Pacífico cambiaron inesperadamente de dirección, comenzando a fluir hacia el este, en contra del movimiento general hacia el oeste.

Según un estudio publicado en el "Journal of Studies of Earth", el núcleo externo consiste en una capa de hierro líquido que forma el campo magnético del planeta. Este campo magnético protege a la Tierra de la radiación cósmica y es crucial para mantener la atmósfera.

Los expertos señalan que se observaron cambios inusuales en las corrientes bajo el océano Pacífico alrededor de 2010. Después de 2012, se formó una fuerte corriente hacia el este en esta región, y su actividad aumentó hasta 2020.

Los científicos enfatizan que este fenómeno no es un vórtice local, sino un proceso importante que cubre alrededor del 5 por ciento de la superficie del núcleo externo. Las causas de su origen aún no se han determinado.

Los investigadores afirman que durante este período también se registraron otros cambios inusuales en las capas internas de la Tierra. Estos incluyen cambios periódicos en la duración del día y algunos desplazamientos en el movimiento del núcleo interno.

Los expertos subrayan que estos procesos no representan una amenaza directa para los seres humanos. Sin embargo, estudiar los cambios dinámicos en el núcleo de la Tierra es importante para predecir cambios en el campo magnético y el clima espacial.