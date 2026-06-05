Multas elevadas por fumar en las playas de Antalya

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Multas elevadas por fumar en las playas de Antalya

Se están introduciendo nuevas restricciones en Antalya, uno de los centros turísticos populares de Turquía, para garantizar la limpieza ambiental. El consumo de productos de tabaco podría estar prohibido ahora en varias playas populares de la ciudad.

Según publicaciones locales, esta iniciativa es parte de un programa integral destinado a proteger las costas de los residuos y reducir el daño ambiental. Las nuevas normativas se aplicarán inicialmente a las costas de Lara, Belek, Chamyuva y Bich Park.

Los expertos destacan que las colillas de cigarrillos permanecen en la naturaleza durante muchos años y causan la contaminación de las aguas marinas y fluviales. Por ello, las autoridades han decidido intensificar la lucha contra el tabaquismo en las playas.

TurquíaAntalyaLaraBelekÇamyuva
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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Multas elevadas por fumar en las playas de Antalya – Zamin.uz, 05.06.2026