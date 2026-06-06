Perro con 1,5 millones de seguidores robado y vendido a un restaurante

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Perro con 1,5 millones de seguidores robado y vendido a un restaurante

Se ha revelado que un Border Collie llamado Chutou, con 1,5 millones de seguidores en las redes sociales chinas, fue robado y vendido a un restaurante por su carne. El incidente ocurrió mientras su dueño, Guo, estaba de viaje.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia mostraron a dos personas llevándose al perro en un scooter eléctrico. El dueño denunció el hecho a la policía, señalando que Chutou llevaba un collar y un rastreador GPS. Tras dos semanas de búsqueda, se localizó al sospechoso. Afirmó que confundió al perro con un callejero y lo vendió a un restaurante local por solo 180 yuanes (unos 28 dólares). Para entonces, el animal ya había sido sacrificado y consumido.

Actualmente se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente. Este caso ha generado un amplio debate en las redes sociales chinas, volviendo a poner sobre la mesa la discusión sobre el fortalecimiento de las leyes de protección animal.

ChinaChutouBorder CollieGuo
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