Mujeres aceptadas como voluntarias en el ejército griego por primera vez

El Ministerio de Defensa de Grecia ha implementado un cambio significativo en el ejército bajo un nuevo programa. En la fase inicial, 72 mujeres fueron aceptadas como voluntarias en las Fuerzas Armadas.

Según esta nueva iniciativa, las mujeres de entre 20 y 26 años tienen la oportunidad de realizar 12 meses de servicio militar voluntario. Se someten al mismo programa de formación que los soldados masculinos y cumplen plenamente con todas las regulaciones del ejército.

Las participantes que completan con éxito el proceso de formación son asignadas a unidades militares designadas y posteriormente adquieren el estatus de reservistas. Esto significa que ocuparán un lugar importante en el sistema de defensa del país en el futuro.

A través de esta decisión, el gobierno griego pretende aumentar la proporción de mujeres en las Fuerzas Armadas, fortalecer el potencial de personal del ejército y mejorar aún más el sistema de defensa moderno.

Esta noticia ha generado un gran interés en el país, provocando amplios debates en los círculos sociales y políticos.