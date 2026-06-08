Una ciudad-barco para 80.000 personas: el futuro ya ha comenzado

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Una ciudad-barco para 80.000 personas: el futuro ya ha comenzado

Por primera vez en el mundo, se está planificando la construcción de una enorme ciudad-barco flotante. Según el proyecto, esta estructura gigante, que alcanza 1,5 kilómetros de longitud, se espera que no sea un barco ordinario, sino un verdadero «país flotante».

Se crearán todas las condiciones para vivir en esta ciudad-barco: escuelas, colegios, un estadio, bancos, centros comerciales, restaurantes e incluso un pequeño aeropuerto. Esto permitirá a los residentes llevar una vida plena sin necesidad de pisar tierra firme.

El proyecto se basa en la idea del ingeniero estadounidense Norman Nixon, y actualmente se están atrayendo inversores para su implementación. Con un costo estimado de 16 mil millones de dólares, este megaproyecto, si se realiza, se convertirá en una de las estructuras flotantes más grandes de la historia.

Según el plan, la ciudad-barco albergará a 50.000 residentes permanentes, además de 10.000 turistas y 20.000 miembros de la tripulación. Lo más interesante es que los habitantes de esta «ciudad flotante» tendrán la oportunidad de vivir, trabajar y estudiar mientras viajan por el mundo.

Norman NixonEstados Unidos
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