Trump insta a Israel e Irán a alcanzar una tregua inmediata

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló por teléfono con el presidente estadounidense, Donald Trump, mientras el conflicto con Irán se agravaba nuevamente. Esto fue informado por el Canal 12 de Israel.

Según la fuente, el ejército israelí espera instrucciones de la dirección política sobre los próximos pasos.

Donald Trump enfatizó que Israel e Irán deben concluir una tregua de inmediato. Según afirmó, cierta «ignorancia o estupidez» está obstaculizando esto.

El comando militar iraní anunció que está deteniendo los ataques contra Israel. Sin embargo, advirtió que se lanzarían ataques aún más duros si Israel ataca nuevamente al Líbano.