Trump insta a Israel e Irán a alcanzar una tregua inmediata

·35·Mundo
Trump insta a Israel e Irán a alcanzar una tregua inmediata

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló por teléfono con el presidente estadounidense, Donald Trump, mientras el conflicto con Irán se agravaba nuevamente. Esto fue informado por el Canal 12 de Israel.

Según la fuente, el ejército israelí espera instrucciones de la dirección política sobre los próximos pasos.

Donald Trump enfatizó que Israel e Irán deben concluir una tregua de inmediato. Según afirmó, cierta «ignorancia o estupidez» está obstaculizando esto.

El comando militar iraní anunció que está deteniendo los ataques contra Israel. Sin embargo, advirtió que se lanzarían ataques aún más duros si Israel ataca nuevamente al Líbano.

Donald TrumpIsraelIránBenjamin NetanyahuEE. UU.
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Terremoto de magnitud 7,8: Estado de emergencia en FilipinasTerremoto de magnitud 7,8: Estado de emergencia en FilipinasHoy, 13:53Terremoto mortal en Filipinas cobra muchas vidasTerremoto mortal en Filipinas cobra muchas vidasHoy, 13:53Padre en Turquía intentó lanzar a su hija de 3 años por la ventanaPadre en Turquía intentó lanzar a su hija de 3 años por la ventanaHoy, 13:21El nivel del agua en el mar Caspio desciende rápidamenteEl nivel del agua en el mar Caspio desciende rápidamenteHoy, 13:14Irán advierte a Israel de un «golpe severo»Irán advierte a Israel de un «golpe severo»Hoy, 13:05
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada