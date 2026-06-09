Los científicos advierten de un nuevo peligro: el tiempo terrestre está cambiando

En los últimos años, los problemas relacionados con el cambio climático se mencionaban principalmente en términos de temperatura del aire, sequías o inundaciones. Sin embargo, los científicos han revelado ahora que este proceso también está afectando al movimiento de nuestro planeta.

Según estudios, el derretimiento de las enormes capas de hielo en las regiones polares está alterando la distribución de la masa en la Tierra. Esto afecta a la velocidad de rotación del planeta alrededor de su eje, alargando gradualmente la duración del día.

Los expertos estiman que la longitud del día aumenta actualmente una media de 1,33 milisegundos por siglo. Fuentes científicas señalan que tal tasa no se ha observado durante millones de años.

Estos cambios pueden ser imperceptibles para la persona común. No obstante, incluso pequeñas diferencias en el cómputo del tiempo son cruciales para la navegación GPS, los satélites y las tecnologías de alta precisión.

Además, estudios anteriores han demostrado que el derretimiento de los glaciares contribuye al aumento del nivel del mar y a ciertos cambios en la forma de la Tierra. Los expertos continúan estudiando las consecuencias a largo plazo de estos procesos.