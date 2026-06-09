94 escuelas cerradas en Japón debido a un solo oso

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94 escuelas cerradas en Japón debido a un solo oso

Las autoridades locales tomaron esta decisión debido a la aparición de un oso negro asiático, no visto anteriormente en la zona urbana.

Utsunomiya está ubicada a 100 kilómetros al norte de Tokio y tiene una población de casi 500.000 habitantes. El animal fue avistado por primera vez cerca de un parque urbano el 6 de junio, y al día siguiente, las cámaras de vigilancia registraron al oso en las calles principales. Más tarde, también fue visto en barrios residenciales. El 8 de junio, el oso fue avistado en una zona industrial a dos kilómetros del centro de la ciudad.

La policía y los cazadores continúan buscando al oso. Los servicios municipales patrullan las calles con vehículos equipados con altavoces para advertir a los residentes del peligro. Las autoridades instan a los ciudadanos a cerrar puertas y ventanas, evitar acercarse al depredador y refugiarse en edificios si se encuentran con él.

Este año, Japón ha registrado casi 50.000 incidentes relacionados con apariciones de osos, un récord para el país. Además, el número de ataques a humanos está aumentando.

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