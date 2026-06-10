Un piloto que voló durante 17 años resultó tener una licencia falsa

Un caso que ha causado gran revuelo en el sector de la aviación en Canadá ha salido a la luz. Jeffrey Wall, ex capitán de Air Canada, fue arrestado bajo sospecha de haber realizado cientos de vuelos durante 17 años sin la licencia de piloto requerida, informó Al Jazeera.

Según la policía de la región de Peel en Ontario, el hombre de 59 años enfrenta cargos por fraude y otros delitos tras una investigación de cuatro meses.

Según los materiales de la investigación, entre 2009 y 2025, utilizó documentos de piloto falsificados para participar en más de 900 vuelos nacionales e internacionales. La policía encontró pruebas de que engañó a Air Canada y a las autoridades de control de aviación sobre sus calificaciones.

Se reveló que Wall poseía una licencia de piloto comercial, pero no había obtenido la licencia de nivel superior necesaria para comandar grandes aviones de pasajeros.

El ex capitán enfrenta múltiples cargos, incluyendo fraude, uso de documentos falsos y proporcionar información falsa.

El jefe de policía de Peel, Nishan Duraiappah, afirmó que este caso plantea serias dudas sobre la seguridad aérea y la confianza pública.

Por su parte, Air Canada declaró que la seguridad de los pasajeros no se vio comprometida. Según la empresa, todos los pilotos se someten a pruebas de competencia regulares y Wall superó todas las evaluaciones prácticas con éxito.

La aerolínea informó que, tan pronto como se conoció el incidente, apartó inmediatamente al piloto de sus funciones de vuelo y notificó a las autoridades de transporte de Canadá.