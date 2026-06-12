Princesa de Tailandia fallece tras 4 años en coma debido a un grave deterioro de su salud
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La princesa tailandesa Bajrakitiyabha ha fallecido tras un grave deterioro de su salud. Había estado en coma durante casi cuatro años.
La princesa perdió el conocimiento debido a una afección cardíaca en diciembre de 2022 y fue hospitalizada en Bangkok. En los años siguientes, su estado empeoró debido a diversas complicaciones.
Conocida popularmente como "Princesa Pa", Bajrakitiyabha también era reconocida como abogada, diplomática y filántropa. Se centró especialmente en proteger los derechos de las mujeres en prisión, especialmente de las reclusas embarazadas.
La princesa era una de las hijas oficiales del rey Maha Vajiralongkorn de Tailandia y era considerada una de las posibles herederas al trono según la Constitución del país.
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