Princesa de Tailandia fallece tras 4 años en coma debido a un grave deterioro de su salud

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Princesa de Tailandia fallece tras 4 años en coma debido a un grave deterioro de su salud

La princesa tailandesa Bajrakitiyabha ha fallecido tras un grave deterioro de su salud. Había estado en coma durante casi cuatro años.

La princesa perdió el conocimiento debido a una afección cardíaca en diciembre de 2022 y fue hospitalizada en Bangkok. En los años siguientes, su estado empeoró debido a diversas complicaciones.

Conocida popularmente como "Princesa Pa", Bajrakitiyabha también era reconocida como abogada, diplomática y filántropa. Se centró especialmente en proteger los derechos de las mujeres en prisión, especialmente de las reclusas embarazadas.

La princesa era una de las hijas oficiales del rey Maha Vajiralongkorn de Tailandia y era considerada una de las posibles herederas al trono según la Constitución del país.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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