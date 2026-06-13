Endurecimiento de las normas de examen médico para migrantes en Rusia

Los requisitos de control médico para los migrantes en Rusia se están endureciendo aún más. Según una nueva ley firmada por el presidente Vladímir Putin, el plazo para realizarse el examen médico obligatorio se ha reducido de 90 a 30 días.

A partir de ahora, los trabajadores migrantes y todos los extranjeros que permanezcan en el país más de 90 días deberán someterse a exámenes médicos no solo al inicio, sino también de forma regular cada año. Este procedimiento tiene como objetivo fortalecer el control de la salud de los migrantes y prevenir riesgos epidemiológicos.

Los resultados de los exámenes médicos se ingresarán en una base de datos estatal especial. Si durante las revisiones se detectan enfermedades infecciosas peligrosas o consumo de drogas, esta información se enviará automáticamente al Ministerio del Interior.

Según la nueva ley, los migrantes que se nieguen a someterse al examen médico o no cumplan con los plazos establecidos podrán ser sancionados con multas o incluso con medidas de deportación.

Este procedimiento entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026 y servirá para fortalecer aún más el control sobre las actividades de los migrantes.