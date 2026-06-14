Emergencia por el virus del Ébola: propagación rápida, medidas intensificadas

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Emergencia por el virus del Ébola: propagación rápida, medidas intensificadas

La propagación del virus del Ébola en África Central está adquiriendo un carácter alarmante. Según los informes, la enfermedad se está extendiendo a un ritmo récord y el personal médico no da abasto para rastrear a las personas que han estado en contacto con los pacientes. Los expertos consideran esta situación como uno de los escenarios más peligrosos para las enfermedades virales.

Se ha informado que, debido al agravamiento de la situación, varios países están reforzando los controles fronterizos para quienes llegan de zonas de alto riesgo. Algunos países también han introducido medidas restrictivas adicionales relacionadas con la zona de peligro.

El virus del Ébola se considera una de las infecciones más peligrosas del mundo. Según los expertos, la tasa de mortalidad de la enfermedad puede alcanzar hasta el 90 por ciento en algunos casos. El virus también es peligroso porque provoca complicaciones graves y un intenso sufrimiento físico.

Los representantes del sector sanitario instan a la población a seguir la información difundida a través de fuentes oficiales. Actualmente, continúan los esfuerzos para prevenir la propagación del virus y mantenerlo bajo control.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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