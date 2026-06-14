El nombre de Trump retirado de un centro de arte por orden judicial

El nombre del presidente estadounidense Donald Trump ha sido retirado de la fachada del John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

Según Reuters, esto se llevó a cabo por orden judicial. El fallo señaló que el nombre de la institución no puede cambiarse sin la aprobación del Congreso.

Anteriormente, la junta del centro había aprobado renombrarlo como Donald Trump — John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

Sin embargo, un tribunal de Washington prohibió el cambio de nombre y ordenó retirar el nombre de Trump de todos los letreros y materiales.