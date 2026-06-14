Avión militar se parte en varios pedazos durante el aterrizaje en India
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Un avión de transporte militar An-32 se estrelló durante el aterrizaje en la región noreste de la India.
Según información oficial, 5 miembros de la tripulación fallecieron en el incidente. El copiloto sobrevivió.
Las imágenes difundidas por los medios locales muestran al avión impactando fuertemente contra el suelo y partiéndose en varios pedazos.
Los servicios de rescate trabajan en el lugar. La Fuerza Aérea de la India ha creado una comisión especial para investigar las causas del accidente.
…