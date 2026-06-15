Un hombre que no se ha sentado en 5 años: un voto inusual causa asombro

En la India, un hombre llamado Daulat Giri Ji Maharaj está llamando la atención con una práctica espiritual inusual. Siguiendo la tradición de "khada tapasya" dedicada al dios Shiva, vive de pie desde hace cinco años sin sentarse ni un solo momento.

Esto fue reportado por Taaza TV.

Según su voto, debe permanecer en este estado durante un total de 12 años. Los seguidores de esta práctica religiosa creen que tal paciencia conduce a la purificación espiritual.

Se informa que Maharaj no solo evita sentarse, sino que también duerme de pie. Para ello, utiliza un dispositivo de soporte especial para evitar caerse.

Sin embargo, estar de pie durante un largo periodo ha afectado gravemente su salud. Se ha señalado que las piernas del hombre están hinchadas, han cambiado de color y su circulación sanguínea ha empeorado. A pesar de esto, no ha abandonado su voto.

Actualmente, su estado es monitoreado por voluntarios de un templo local. Ellos le brindan cuidados regulares y ayudan al hombre. Para completar esta práctica, deberá permanecer de pie otros siete años.