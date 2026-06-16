Una anciana que quería ver la carrera provoca la caída de ciclistas

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Una anciana que quería ver la carrera provoca la caída de ciclistas

Un incidente inesperado ocurrió durante una carrera de ciclismo en Alemania. Una mujer mayor, que deseaba observar la carrera más de cerca, se cruzó accidentalmente en el camino de los atletas, provocando una colisión masiva.

Se informó que la mujer, que conducía un scooter eléctrico, traspasó la zona de seguridad para ver mejor la carrera y terminó en la pista. En ese momento, los ciclistas que circulaban a gran velocidad no tuvieron tiempo de esquivarla y chocaron entre sí.

Como resultado, se produjo un choque en cadena y varios deportistas cayeron. A consecuencia del incidente, algunos ciclistas sufrieron heridas leves y recibieron asistencia médica en el lugar.

Según los testigos, el suceso ocurrió en cuestión de segundos y los participantes de la carrera no esperaban tal situación. Este incidente demostró una vez más la importancia de respetar estrictamente las normas de seguridad en las competiciones deportivas.

El hecho generó amplios debates en las redes sociales, donde los usuarios expresaron diversas opiniones sobre la responsabilidad de los organizadores y los espectadores.

Alemania
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