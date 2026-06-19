Lukashenko recibe una vaca que produce 30 litros de leche al día

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Lukashenko recibe una vaca que produce 30 litros de leche al día

El presidente bielorruso Alexander Lukashenko recibió un regalo peculiar durante su visita a la empresa «BelInterGen-agro» en el distrito de Uzda. Al jefe de Estado se le entregó una vaca de raza Jersey llamada Musya, informó la agencia BELTA.

Se informó que esta granja se especializa en el desarrollo de la ganadería de raza, dedicándose principalmente a la cría de ganado Holstein. En los últimos años, la empresa también ha prestado especial atención a la cría de la raza Jersey, famosa por su leche de alta calidad.

Musya, regalada al presidente, es precisamente un representante de esta raza. Las vacas Jersey se distinguen por su constitución relativamente compacta. Al mismo tiempo, su leche tiene un alto contenido de grasa y proteínas, siendo valorada por la abundancia de proteína A2.

Lukashenko recibe una vaca que produce 30 litros de leche al día

Según los expertos, esta raza muestra una alta productividad a pesar de consumir menos forraje. En algunos casos, la producción diaria de leche de una sola vaca puede alcanzar los 30 litros.

Lo interesante es que el trabajo de cría de la raza Jersey en la empresa comenzó con una sola vaca llamada Musya. Fue cuidada en la granja durante 11 años y es reconocida como la fundadora del programa de cría actual.

Alexander LukashenkoBelInterGen-agroBELTAUzda
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Kamola Shuhratova
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