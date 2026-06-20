En la India, un conductor esparce piedras en la carretera para escapar de la policía

En la India, el conductor de un camión cometió una acción peligrosa al intentar escapar del control de tráfico. Se informó que condujo en sentido contrario y esparció deliberadamente piedras en la carretera para distraer a quienes lo perseguían.

Como resultado, la carretera fue cerrada temporalmente y el tráfico se vio interrumpido. Los agentes de policía que llegaron al lugar tuvieron que limpiar la vía, lo que provocó la formación de atascos.

El incidente generó amplios debates en las redes sociales, y muchos califican este comportamiento como extremadamente peligroso e irresponsable. Actualmente se llevan a cabo labores de búsqueda para identificar y capturar al conductor fugitivo.