Estado de emergencia declarado en Bolivia tras protestas masivas

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Estado de emergencia declarado en Bolivia tras protestas masivas

El presidente de Bolivia, Rodrigo Pas, anunció la implementación del estado de emergencia tras las manifestaciones masivas que continúan en el país.

La decisión fue tomada con el fin de desbloquear las carreteras, restablecer el transporte y solucionar los problemas en la prestación de asistencia médica a la población.

El presidente destacó que el cierre de las carreteras está afectando gravemente la capacidad de las personas para ir a trabajar, estudiar, comprar alimentos y su vida cotidiana.

« El estado de emergencia no se ha implementado para perturbar la vida normal, sino para restablecerla », afirmó Rodrigo Pas.

Las protestas en Bolivia continúan desde el mes pasado. Los manifestantes exigen la renuncia del presidente, la revisión de las condiciones laborales y la derogación de algunas leyes.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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