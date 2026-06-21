Arman Sarukyan cumple su promesa y regala una camioneta a Gaethje

El luchador de la UFC Arman Sarukyan cumplió su promesa anterior y regaló una nueva camioneta pick-up a Justin Gaethje.

En la foto, se puede ver a Gaethje frente a una enorme pick-up RAM en una zona montañosa. El costoso regalo es otro ejemplo de respeto mutuo y sinceridad entre los atletas.

Anteriormente, Sarukyan había dicho que regalaría un automóvil a Gaethje por su victoria. No se quedó solo en palabras y lo llevó a cabo.

Este suceso despertó un gran interés en las redes sociales. Los fans valoran la acción de Sarukyan como un ejemplo de nobleza y palabra cumplida.

Justin Gaethje mostró una foto con su nuevo vehículo, demostrando que está encantado con el regalo.