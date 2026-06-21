Por primera vez en 94 años: nace un animal raro en el zoológico de Chester

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Por primera vez en 94 años: nace un animal raro en el zoológico de Chester

Un raro cerdo hormiguero ha nacido en el famoso zoológico de Chester, Inglaterra.

Los especialistas del zoológico lo han llamado Wamble. Su nacimiento se considera uno de los eventos más importantes en la historia del zoológico.

Se informó que Wamble es el segundo cerdo hormiguero nacido en el zoológico de Chester en los últimos 94 años.

Los expertos señalan que nacimientos tan raros son de gran importancia para la preservación y reproducción de esta especie.

Wamble crece actualmente sano bajo la supervisión de su madre y se ha convertido en el centro de atención de los visitantes del zoológico.

El cerdo hormiguero es un animal tan extraño que los científicos lo han colocado en un orden biológico separado. Es decir, no es pariente del elefante, el cerdo o el pangolín, sino un animal único con su propia trayectoria evolutiva.

Chester ZooInglaterraWamble
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Nigina Zarqarayeva
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