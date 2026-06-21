El primer ministro británico Keir Starmer podría dimitir

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El primer ministro británico Keir Starmer podría dimitir

Según el diario The Observer, el primer ministro británico Keir Starmer podría anunciar su dimisión el 22 de junio.

Según diversas fuentes, tras negociaciones con miembros del gobierno, asesores, sindicatos y donantes del partido, Starmer habría llegado a la conclusión de que sería difícil permanecer en el cargo.

Al mismo tiempo, desea fijar una fecha de salida para garantizar que el traspaso de poder se realice de manera ordenada.

Según la publicación, Starmer podría dejar oficialmente su cargo en septiembre, antes de la conferencia del Partido Laborista.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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