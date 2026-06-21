Un tren con la bandera de Uzbekistán en Nueva York sorprende a muchos (video)

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Un tren con la bandera de Uzbekistán en Nueva York sorprende a muchos (video)

Se han viralizado en las redes sociales videos que muestran uno de los trenes del metro de Nueva York decorado con temática de Uzbekistán.

En las imágenes se puede ver la bandera nacional de Uzbekistán y decoraciones en los colores de los símbolos nacionales — azul, blanco y verde — en el exterior del tren.

Este diseño inusual ha captado la atención de los usuarios de internet, generando numerosos comentarios positivos.

Especialmente, los uzbekos que residen en el extranjero escriben que ver la bandera de su país en Nueva York, una de las ciudades más famosas del mundo, les llena de orgullo y alegría.

Se están publicando diversos comentarios en las redes sociales sobre esta escena. Muchos lo consideran otra manifestación brillante del prestigio y el reconocimiento de Uzbekistán en el ámbito internacional.

UzbekistánNueva York
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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