Tiros en una boda en Turquía dejan 11 heridos

Una ceremonia de boda celebrada en la provincia de Denizli, Turquía, terminó en un incidente lamentable. Según el periódico «Milliyet», 11 personas resultaron heridas debido a disparos celebratorios al aire.

El incidente ocurrió el 21 de junio en el barrio de Kiralan, distrito de Çivril. Según los informes, mientras la novia salía de casa, un adolescente de 15 años intentó disparar al aire siguiendo la tradición. Sin embargo, los perdigones rebotaron en el suelo e hirieron a 11 asistentes a la boda.

Todos los heridos fueron trasladados al hospital. Dos de ellos fueron derivados a centros médicos de la ciudad de Denizli para exámenes y tratamiento adicionales. Los médicos informaron que sus vidas no corren peligro.

Tras el incidente, el adolescente fue trasladado a la comisaría de policía y se inició una investigación y un proceso administrativo sobre los hechos.

Se señala que los disparos al aire en bodas, despedidas militares y otras celebraciones siguen siendo una tradición extendida en algunas regiones de Turquía. Lamentablemente, estos casos provocan cada año decenas de heridos e incluso muertes.