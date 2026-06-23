Descubren agua de dos mil millones de años en una mina de Canadá

En una de las minas más profundas de Canadá, los científicos han identificado un hallazgo único de gran importancia para la ciencia. Los investigadores informaron que se encontró una muestra de agua que ha permanecido aislada del entorno exterior durante aproximadamente dos mil millones de años en la mina Kidd Creek, ubicada en la provincia de Ontario.

Según la información, el agua fue extraída de una profundidad de casi tres kilómetros. Los análisis científicos indicaron que este líquido quedó «atrapado» entre rocas montañosas durante miles de millones de años, sin ningún contacto con la atmósfera.

Para determinar la edad del agua, los especialistas estudiaron los gases nobles presentes en ella, como el helio, el neón, el argón y el xenón. Precisamente estos elementos permitieron a los científicos calcular cuánto tiempo había permanecido el agua en un entorno cerrado.

Otro aspecto que sorprendió a los investigadores fue que el agua es extremadamente salada. Se señala que su cantidad de sal es diez veces superior a la del agua de mar. Además, se menciona que el agua tiene un sabor amargo característico y un fuerte olor a azufre.

Lo más interesante es que se han detectado signos de vida en esta agua antigua. Los científicos registraron la presencia de microorganismos y suponen que podrían haber sobrevivido gracias a procesos químicos entre los minerales y el agua, sin luz solar.

Los especialistas califican este descubrimiento como una «cápsula del tiempo» que brinda información sobre el pasado remoto del planeta Tierra. Su estudio podría ayudar a comprender cómo se formó la vida en entornos subterráneos y bajo qué condiciones sobrevivieron los microorganismos durante miles de millones de años.