Una mujer engañada por estafadores incendia su propia casa en Rusia

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Una mujer engañada por estafadores incendia su propia casa en Rusia

En la ciudad de Cheliabinsk, Rusia, una mujer cayó en el engaño de unos estafadores e incendió su propio apartamento.

Según se informa, los estafadores la convencieron de que podría recibir una gran suma de dinero del seguro. La mujer primero les transfirió 40,000 rublos y luego incendió su casa siguiendo sus instrucciones.

Durante el incendio, el estafador dirigía las acciones de la mujer por teléfono. Cuando la habitación se llenó de humo, la mujer salió.

Los rescatistas extinguieron el fuego rápidamente. Se ha abierto una causa penal por el incidente.

RusiaCheliábinsk
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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