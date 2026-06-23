Trump reúne a gigantes de la defensa ante la disminución de las reservas de armas

Se dice que el presidente estadounidense Donald Trump está preocupado por la disminución de las reservas de misiles y municiones.

Según el WSJ, se llevará a cabo una reunión en la Casa Blanca con la dirección del Pentágono y representantes de grandes empresas de defensa como Lockheed Martin, RTX y Boeing.

En las negociaciones se tratarán temas como el reabastecimiento rápido de los arsenales militares de EE. UU., la aceleración de la producción de armas y la ampliación de las capacidades de la industria de defensa.

El Pentágono ha alcanzado acuerdos preliminares para producir más misiles Patriot y Tomahawk. Sin embargo, la financiación de estos programas aún no ha sido aprobada definitivamente por el Congreso.