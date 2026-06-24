Pagan 15 000 dólares por trabajar como oso

Uno de los zoológicos de China ha publicado una vacante insólita que ha captado la atención del público. Según el nuevo puesto, los candidatos pueden ganar aproximadamente 15 000 dólares al año vistiendo un disfraz de oso negro para recibir a los visitantes de forma entretenida.

El anuncio publicado por un parque natural ubicado en la ciudad de Luohe, provincia de Henan, indica que los empleados deben pasear por el parque como un oso negro e interactuar con los visitantes de manera original.

Lo curioso es que los «osos» no pueden mantener conversaciones normales con los invitados. Solo pueden emitir sonidos animales. Solo se permite hablar en casos de emergencia o cuando se necesita ayuda.

La vacante está abierta tanto para hombres como para mujeres, requiriendo que los candidatos sean mayores de 18 años y estén físicamente sanos. La jornada laboral es de seis horas al día, con cuatro días de descanso al mes.

La administración destaca que es uno de los trabajos más libres de la zona. Los empleados pueden descansar cuando estén cansados, saltar, bailar, trepar árboles u realizar otros movimientos divertidos si lo desean.

Además, no rechazar la comida y las bebidas ofrecidas por los visitantes también forma parte de sus funciones.

La dirección del zoológico afirma que este trabajo es adecuado tanto para extrovertidos como para introvertidos, ya que no requiere mantener conversaciones largas ni comunicaciones formales con las personas.

Tras la difusión masiva del anuncio en las redes sociales, la vacante despertó un gran interés. En poco tiempo, más de 100 candidatos presentaron su solicitud y todos los puestos vacantes fueron cubiertos.