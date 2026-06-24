Enfermedad desconocida en el Congo: 14 personas fallecidas

Catorce personas han muerto a causa de una enfermedad peligrosa de origen aún desconocido en las regiones occidentales de la República Democrática del Congo (RDC). La noticia fue difundida por Radio Okapi, basándose en datos del diputado local Jacques Ilunga.

Se informó que la enfermedad ha comenzado a propagarse en varias aldeas de la zona de Bulungu, en la provincia de Kwilu. En las últimas dos semanas, se han registrado numerosas muertes relacionadas con esta patología. La situación ha generado una grave preocupación y pánico generalizado entre la población local.

Como resultado, numerosas familias han comenzado a migrar masivamente hacia la zona vecina de Idiofa y los distritos colindantes por razones de seguridad. La rápida propagación de la enfermedad entre los habitantes está causando una gran alarma.

El diputado Jacques Ilunga instó a las agencias gubernamentales a tomar medidas urgentes para enviar equipos de especialistas sanitarios a la zona con el fin de recolectar las muestras necesarias para análisis biomédicos. Bena Mutuy, exjefe de salud de la provincia, también confirmó la propagación de la enfermedad desconocida, indicando que el número de muertes podría alcanzar casi las 20.

Según los expertos, los principales síntomas incluyen fuertes dolores de cabeza, vómitos, dolores abdominales y dolor en las rodillas. Lo más preocupante es que la muerte puede ocurrir dentro de las 24 horas posteriores a la aparición de los primeros síntomas.

Anteriormente, se había confirmado oficialmente la propagación del virus del Ébola en la República Democrática del Congo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre la rápida expansión de la enfermedad. En consecuencia, los países vecinos cerraron temporalmente sus fronteras con la RDC y otros países reforzaron los controles sanitarios y epidemiológicos en los aeropuertos.

Asimismo, el 20 de junio se informó de la detección del primer paciente con sospecha de virus del Ébola en Israel. Según los últimos datos de la ONU, se han registrado oficialmente 1,000 casos de Ébola en la República Democrática del Congo.