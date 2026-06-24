La vida de una mujer que solo comió patatas durante 40 años ha cambiado

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La vida de una mujer que solo comió patatas durante 40 años ha cambiado

Rachel Hall, una británica de 42 años, vivió durante 40 años consumiendo casi exclusivamente patatas. Según ella, en cuanto acercaba frutas o verduras a su boca, sentía náuseas, y era casi imposible tragar alimentos nuevos.

La dieta diaria de la mujer consistía principalmente en patatas fritas, patatas asadas, puré de patatas y, en algunos casos, carne de pollo. Incluso en sus cumpleaños y en Navidad, el puré de patatas estaba presente en su mesa.

Una mujer come con un bebé mientras unas patatas fritas se cocinan en aceite.

Rachel contó que esta situación comenzó en su infancia. Según sus palabras, desde que empezó a comer alimentos sólidos, no pudo aceptar muchos productos. Le gustaba mirar los pasteles, pero la sola idea de comerlos le provocaba náuseas.

Hace unos meses, después de que los médicos detectaran que tenía el colesterol alto, la mujer decidió solucionar el problema. Acudió a un especialista y fue diagnosticada con ARFID: trastorno por evitación/restricción de la ingesta de alimentos.

Posteriormente, se sometió a ocho sesiones de hipnoterapia. Tras el tratamiento, Rachel comenzó a consumir libremente frutas, verduras y diversos platos por primera vez.

La vida de una mujer que solo comió patatas durante 40 años ha cambiado

«Ahora me encantan los plátanos y las fresas. Hace poco probé un sándwich de huevo por primera vez en mi vida y estaba delicioso. Ahora me siento mucho mejor, como saludablemente y tengo más energía», afirmó.

La mujer destacó que durante años se limitó a los productos que consideraba «seguros». Ahora disfruta probando platos ricos en colores y nuevos sabores.

Rachel HallGran Bretaña
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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