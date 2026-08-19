La revista Vogue elige al perro más elegante de 2026

La famosa revista estadounidense Vogue ha elegido al perro más elegante de 2026. Este año, el concurso Dogue fue ganado por Sir Spud, un galgo italiano. Así lo informó TASS.

Los dueños de perros enviaron miles de fotografías para participar en el concurso. El jurado evaluó las propuestas según varios criterios: la originalidad de la foto, la manera en que reflejaba el carácter del perro y su adecuación al concepto de una revista de moda.

Sir Spud conquistó la atención del jurado por su soltura ante la cámara y su expresiva y singular mirada.

Tras su victoria, Sir Spud aparecerá en la portada de Dogue, la revista de moda dedicada a los animales. Así, no solo se convierte en el ganador del concurso, sino también en la nueva «estrella» de la moda.