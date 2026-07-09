Ofertas de paz rechazadas: Putin prepara una nueva ofensiva

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Ofertas de paz rechazadas: Putin prepara una nueva ofensiva

El presidente ruso, Vladimir Putin, rechaza firmemente las propuestas para llevar a cabo negociaciones de paz con Ucrania y busca intensificar el conflicto en los próximos meses. Así lo informó una influyente Reuters agencia de noticias, citando a tres fuentes independientes cercanas al Kremlin. Zamin.uz presenta detalles sobre los planes de la dirección rusa en el frente y la situación interna en los pasillos del Kremlin.

Críticas a quienes propusieron un «alto el fuego»

Según uno de los interlocutores de la agencia, Vladimir Putin ha adoptado una «posición absolutamente intransigente» sobre la cuestión de tomar el control total de la parte restante de la región de Donetsk que aún no ha sido ocupada.

Fuentes internas del Kremlin revelaron un detalle muy interesante:

  • Recientemente, un grupo de asesores sugirió al presidente ruso detener temporalmente la guerra en la línea del frente y implementar un régimen de alto el fuego (ceasefire) introducir.

  • Sin embargo, Putin criticó duramente el plan de este grupo de asesores y descartó la propuesta.

  • Los informantes destacan que el líder ruso está firmemente «convencido» de que sus militares tomarán pronto el control total de todo el territorio del Donbás.

Los ataques a refinerías de petróleo enfurecieron aún más a Putin

Reuters explica que la intensificación de los ataques con drones y misiles por parte de Ucrania contra las refinerías de petróleo (NPZ) en territorio ruso no ha dado el resultado esperado. Por el contrario, esta situación ha fortalecido la determinación de Putin de continuar las hostilidades hasta el final.

Según una fuente que se reúne regularmente con el presidente ruso, es «muy probable» que se produzca una nueva fase de escalada en la situación del frente en los próximos meses. Sin embargo, no se ha revelado qué forma exacta tomará esta escalada ni en qué dirección se llevará a cabo.

Reacción del Kremlin: Declaración oficial de Peskov

Reuters contactó al servicio de prensa del Kremlin para obtener un comentario oficial sobre esta información. El portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, evaluó la situación de la siguiente manera:

Declaración de Dmitri Peskov: «Rusia siempre está dispuesta a resolver el conflicto por medios pacíficos. Sin embargo, nuestro país, sin depender de nadie, posee suficiente potencial militar y económico para actuar de forma independiente y continuar la operación militar especial hasta el final».

Según los expertos, esta información filtrada desde el Kremlin muestra que es difícil esperar paz en el frente ucraniano en un futuro próximo y que las partes están entrando en una nueva etapa de enfrentamientos aún más intensos.

Vladímir PutinRusiaUcraniaReutersDonetsk
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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