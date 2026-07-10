Se celebró una boda de robots en Moscú y todo el mundo habla de ello

Por primera vez en Moscú, se llevó a cabo una ceremonia de boda simbólica entre robots humanoides. El inusual evento se organizó el 9 de julio en la biblioteca Pushkin y atrajo la atención de los entusiastas de la tecnología y del público en general.

Robert, que desempeña funciones de oficinista y bloguero, participó como «novio», mientras que la robot bailarina Matilda actuó como «novia». Ambos fueron presentados anteriormente en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF-2026).

La presentadora de la ceremonia, Maria Pantyukhina, anunció este acontecimiento como la primera boda con robots humanoides. Destacó que, más allá de la tecnología moderna, a Robert y Matilda los unen valores comunes como el desarrollo, el aprendizaje y el deseo de cooperación.

Durante la ceremonia, los robots intercambiaron votos de lealtad simbólicos. Robert prometió ser un compañero fiable para Matilda bajo cualquier «algoritmo», mientras que Matilda prometió inspirarlo con nuevas ideas y descubrimientos.

Después, un perro robot llamado Dogmatik, presentado como su «mascota», trajo los anillos de boda que los «novios» intercambiaron. Al finalizar la ceremonia, la presentadora declaró que los sistemas se habían sincronizado con éxito y, con el consentimiento de ambas partes, declaró oficialmente a Robert y Matilda como «cónyuges robots».

Según los representantes de la empresa IT-Imperial que llevó a cabo el proyecto, este tipo de eventos sirven para acercar al público las capacidades de la robótica humanoide y demostrar cómo los robots podrán ayudar a los humanos en diversos campos en el futuro.

En su opinión, en una era de creciente automatización, los humanos podrán dedicar más tiempo a la creatividad, la cultura y las nuevas ideas. Se destaca que la robótica desempeña un papel importante en este camino.