OnePlus brendi Yevropa bozorini tark etmoqdami: Foydalanuvchilar kafolatdan shikoyat qilmoqda

·26·Texno
OnePlus brendi Yevropa bozorini tark etmoqdami: Foydalanuvchilar kafolatdan shikoyat qilmoqda

Bir paytlar "flagmanlar qotili" sifatida tanilgan OnePlus kompaniyasi Yevropa bozorida jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Soʻnggi vaqtlarda Yevropa Ittifoqi mamlakatlaridagi qurilma egalari kafolatli xizmat koʻrsatish sifati keskin yomonlashgani va servis markazlari oʻz majburiyatlarini bajarmayotganidan ommaviy ravishda shikoyat qila boshladilar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reddit forumidagi koʻplab xabarlarga koʻra, foydalanuvchilar hatto Yevropa isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish markaziga (ECC) murojaat qilishga majbur boʻlishmoqda. Vaziyat shunchalik jiddiylashganki, koʻpchilik OnePlus brendining mintaqadagi kelajagiga shubha bilan qaray boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya buzilgan qurilmalarni taʼmirlash oʻrniga turli bahonalar bilan rad javobini bermoqda.

Kafolat oʻrniga vaucher: Muammo nimada?

Foydalanuvchilardan biri OnePlus Buds 2 quloqchinlarini kafolat boʻyicha taʼmirlashga topshirganida, kompaniya ushbu modelning "hayotiy sikli yakunlanayotgani" sababli uni taʼmirlash yoki almashtirish imkonsizligini maʼlum qilgan. Buning oʻrniga mijozga rasmiy doʻkondan xarid qilish uchun 199 yevrolik vaucher taklif etilgan. Shunga oʻxshash holat SuperVOOC quvvatlash qurilmasi bilan ham sodir boʻlgan — foydalanuvchiga taʼmirlash oʻrniga 100 yevrolik kupon berilgan.

Biroq, bu vaucherlardan foydalanish deyarli imkonsiz boʻlib chiqmoqda. Mijozlarning taʼkidlashicha, OnePlus onlayn doʻkonlarida koʻplab tovarlar sotuvda mavjud emas, borlari esa chegirma bilan sotilayotgani sababli kuponlarni qoʻllab boʻlmaydi. Bu esa isteʼmolchilarning haqli eʼtirozlariga sabab boʻlmoqda, chunki ular amalda kafolat huquqidan mahrum boʻlishmoqda.

Brendning kelajagi soʻroq ostida

Tahlilchilar va foydalanuvchilar ushbu muammolarni OnePlus brendining Yevropadan bosqichma-bosqich chiqib ketish harakati sifatida baholashmoqda. Bunga bir qancha bilvosita belgilar ishora qilmoqda:

  • Mahsulotlar assortimentining keskin qisqarishi;
  • Kafolat xizmatidagi tizimli muammolar;
  • Dasturiy taʼminotning yagona ColorOS platformasiga oʻtkazilishi;
  • AQSH va Buyuk Britaniya bozorlarida ham tovar tanqisligi kuzatilayotgani.
Oʻzbekiston bozorida OnePlus qurilmalari rasmiy emas, balki asosan "kulrang" import orqali kirib kelishini hisobga olsak, global miqyosdagi bunday oʻzgarishlar mahalliy foydalanuvchilar uchun ham ehtiyotkorlik signalidir. Agar kompaniya Yevropa kabi yirik bozorda servis xizmatini toʻxtatsa, bu butun dunyo boʻylab ehtiyot qismlar tanqisligiga olib kelishi mumkin.

Hozircha OnePlus rahbariyati ushbu vaziyat boʻyicha rasmiy bayonot bergani yoʻq. Shu bilan birga, xitoylik insayderlar kompaniya yangi modellar ustida ishlayotganini aytishmoqda. Biroq, texnologik gigantning Yevropadagi strategiyasi va mijozlar oldidagi majburiyatlari hozirda katta soʻroq ostida qolmoqda.

OnePlusTexnologiyaYevropaSmartfonKafolat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Hindistonda toʻrt yillik tanaffusdan soʻng bank kartalari orqali toʻlovni tikladiApple Hindistonda toʻrt yillik tanaffusdan soʻng bank kartalari orqali toʻlovni tikladiBugun, 21:30Reddit sunʼiy intellektga qarshi kurashda LLM texnologiyasidan foydalanmoqdaReddit sunʼiy intellektga qarshi kurashda LLM texnologiyasidan foydalanmoqdaBugun, 20:29Microsoft navbatdagi qisqartirishlarni eʼlon qildi: 5 mingga yaqin xodim ishidan ayrildiMicrosoft navbatdagi qisqartirishlarni eʼlon qildi: 5 mingga yaqin xodim ishidan ayrildiBugun, 20:21Windows 11 tizimidagi xatolik sababli bitta fayl 500 GB gacha kattalashib ketmoqdaWindows 11 tizimidagi xatolik sababli bitta fayl 500 GB gacha kattalashib ketmoqdaBugun, 19:59Kanada maxfiy xizmati xalqaro kiberjinoyatchilar va ekstremistlarga hujum qildiKanada maxfiy xizmati xalqaro kiberjinoyatchilar va ekstremistlarga hujum qildiBugun, 19:52Samsung smartfonlar boʻlinmasi oʻz tarixida ilk bor zarar koʻrishi kutilmoqdaSamsung smartfonlar boʻlinmasi oʻz tarixida ilk bor zarar koʻrishi kutilmoqdaBugun, 19:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi