OnePlus brendi Yevropa bozorini tark etmoqdami: Foydalanuvchilar kafolatdan shikoyat qilmoqda
Bir paytlar "flagmanlar qotili" sifatida tanilgan OnePlus kompaniyasi Yevropa bozorida jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Soʻnggi vaqtlarda Yevropa Ittifoqi mamlakatlaridagi qurilma egalari kafolatli xizmat koʻrsatish sifati keskin yomonlashgani va servis markazlari oʻz majburiyatlarini bajarmayotganidan ommaviy ravishda shikoyat qila boshladilar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Reddit forumidagi koʻplab xabarlarga koʻra, foydalanuvchilar hatto Yevropa isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish markaziga (ECC) murojaat qilishga majbur boʻlishmoqda. Vaziyat shunchalik jiddiylashganki, koʻpchilik OnePlus brendining mintaqadagi kelajagiga shubha bilan qaray boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya buzilgan qurilmalarni taʼmirlash oʻrniga turli bahonalar bilan rad javobini bermoqda.
Kafolat oʻrniga vaucher: Muammo nimada?Foydalanuvchilardan biri OnePlus Buds 2 quloqchinlarini kafolat boʻyicha taʼmirlashga topshirganida, kompaniya ushbu modelning "hayotiy sikli yakunlanayotgani" sababli uni taʼmirlash yoki almashtirish imkonsizligini maʼlum qilgan. Buning oʻrniga mijozga rasmiy doʻkondan xarid qilish uchun 199 yevrolik vaucher taklif etilgan. Shunga oʻxshash holat SuperVOOC quvvatlash qurilmasi bilan ham sodir boʻlgan — foydalanuvchiga taʼmirlash oʻrniga 100 yevrolik kupon berilgan.
Biroq, bu vaucherlardan foydalanish deyarli imkonsiz boʻlib chiqmoqda. Mijozlarning taʼkidlashicha, OnePlus onlayn doʻkonlarida koʻplab tovarlar sotuvda mavjud emas, borlari esa chegirma bilan sotilayotgani sababli kuponlarni qoʻllab boʻlmaydi. Bu esa isteʼmolchilarning haqli eʼtirozlariga sabab boʻlmoqda, chunki ular amalda kafolat huquqidan mahrum boʻlishmoqda.
Brendning kelajagi soʻroq ostidaTahlilchilar va foydalanuvchilar ushbu muammolarni OnePlus brendining Yevropadan bosqichma-bosqich chiqib ketish harakati sifatida baholashmoqda. Bunga bir qancha bilvosita belgilar ishora qilmoqda:
- Mahsulotlar assortimentining keskin qisqarishi;
- Kafolat xizmatidagi tizimli muammolar;
- Dasturiy taʼminotning yagona ColorOS platformasiga oʻtkazilishi;
- AQSH va Buyuk Britaniya bozorlarida ham tovar tanqisligi kuzatilayotgani.
Hozircha OnePlus rahbariyati ushbu vaziyat boʻyicha rasmiy bayonot bergani yoʻq. Shu bilan birga, xitoylik insayderlar kompaniya yangi modellar ustida ishlayotganini aytishmoqda. Biroq, texnologik gigantning Yevropadagi strategiyasi va mijozlar oldidagi majburiyatlari hozirda katta soʻroq ostida qolmoqda.
…