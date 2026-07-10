Una mujer que luchó por su teléfono se convierte en heroína en las redes sociales (video)

Un video que muestra la valentía de una turista se está volviendo viral en las redes sociales. Se dice que el incidente ocurrió en Argentina.

Las imágenes muestran a desconocidos intentando arrebatarle el teléfono a la mujer. Sin embargo, ella no entra en pánico y resiste activamente a los ladrones. Su acción audaz y decidida sorprendió a quienes la rodeaban.

Este video ha generado un gran debate entre los usuarios de internet en poco tiempo. Muchos elogian su valentía y su capacidad para mantener la calma ante la situación.