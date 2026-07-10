Una mujer que luchó por su teléfono se convierte en heroína en las redes sociales (video)
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Un video que muestra la valentía de una turista se está volviendo viral en las redes sociales. Se dice que el incidente ocurrió en Argentina.
Las imágenes muestran a desconocidos intentando arrebatarle el teléfono a la mujer. Sin embargo, ella no entra en pánico y resiste activamente a los ladrones. Su acción audaz y decidida sorprendió a quienes la rodeaban.
Este video ha generado un gran debate entre los usuarios de internet en poco tiempo. Muchos elogian su valentía y su capacidad para mantener la calma ante la situación.
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