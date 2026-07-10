Una mujer que luchó por su teléfono se convierte en heroína en las redes sociales (video)

·8·Mundo
Una mujer que luchó por su teléfono se convierte en heroína en las redes sociales (video)

Un video que muestra la valentía de una turista se está volviendo viral en las redes sociales. Se dice que el incidente ocurrió en Argentina.

Las imágenes muestran a desconocidos intentando arrebatarle el teléfono a la mujer. Sin embargo, ella no entra en pánico y resiste activamente a los ladrones. Su acción audaz y decidida sorprendió a quienes la rodeaban.

Este video ha generado un gran debate entre los usuarios de internet en poco tiempo. Muchos elogian su valentía y su capacidad para mantener la calma ante la situación.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La derrota de Marruecos provoca disturbios en Londres y ParísLa derrota de Marruecos provoca disturbios en Londres y ParísHoy, 14:28Establece un récord subiendo escaleras con la cabezaEstablece un récord subiendo escaleras con la cabezaHoy, 14:11Los robots podrían ser los primeros «habitantes» de MarteLos robots podrían ser los primeros «habitantes» de MarteHoy, 13:55Campeón olímpico detenido tras accidente en estado de ebriedadCampeón olímpico detenido tras accidente en estado de ebriedadHoy, 13:32¡Un atleta chino establece un nuevo récord mundial de saltos en 30 segundos!¡Un atleta chino establece un nuevo récord mundial de saltos en 30 segundos!Hoy, 13:09¿Por qué un buzo le inyecta algo a una estrella de mar?¿Por qué un buzo le inyecta algo a una estrella de mar?Hoy, 12:39
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez