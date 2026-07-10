Descubren restos de una pareja abrazada en una tumba de 3.000 años en Ucrania

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Descubren restos de una pareja abrazada en una tumba de 3.000 años en Ucrania

En Ucrania, arqueólogos han estudiado una tumba de 3.000 años de antigüedad perteneciente a la Edad del Bronce. En este lugar de entierro, hallado cerca del pueblo de Petrykiv, en el oeste de Ucrania, se encontró a un hombre y una mujer abrazados.

Según los datos, la tumba pertenece a la cultura Vysotska. Esta cultura aporta información importante sobre las costumbres y ritos funerarios de las poblaciones que habitaron la región durante la Edad del Bronce.

Al observar la posición de los restos, los investigadores sugieren que la mujer podría haber estado viva durante el entierro, ya que la posición de abrazo natural de ambos cuerpos no parece accidental.

Esqueletos de dos personas abrazadas y su representación ilustrada.

No obstante, los científicos señalan que esta conclusión no es una prueba definitiva. Algunos suponen que la mujer pudo haber deseado ser enterrada junto a su esposo.

Esta antigua tumba es valorada como un hallazgo fascinante para comprender la visión de la familia, la lealtad y los rituales de los pueblos de la Edad del Bronce.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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