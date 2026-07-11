Ventana rota en pleno vuelo: un pasajero fue succionado hacia el exterior

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Ventana rota en pleno vuelo: un pasajero fue succionado hacia el exterior

En un vuelo de Grecia a Alemania, Ryanair se produjo un incidente peligroso en un avión de la aerolínea. Poco después del despegue, una ventana de la aeronave se rompió, provocando una caída brusca de la presión en la cabina. Como resultado, un pasajero fue succionado parcialmente hacia el exterior del avión.

Se informó que el incidente ocurrió el 10 de julio durante un vuelo desde Salónica hacia Alemania, con destino al aeropuerto de Memmingen, a bordo de un Boeing 737. Tras el suceso, la tripulación decidió dar media vuelta inmediatamente y realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Salónica.

Según los primeros informes, el pasajero herido es un ciudadano serbio. Fue trasladado de urgencia al hospital universitario AHEPA de Salónica. Las autoridades indicaron que su vida no corre peligro y que los médicos están evaluando la gravedad de sus lesiones.

Según medios serbios, durante la despresurización, la cabeza y los hombros del pasajero salieron al exterior. Otros pasajeros a bordo lograron sujetarlo y meterlo de nuevo en la cabina.

Ryanair confirmó que el avión aterrizó de forma segura en Salónica y que todos los pasajeros fueron trasladados a la terminal. La compañía aún no ha dado una explicación precisa sobre cómo se rompió la ventana.

Actualmente, Boeing y la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. están participando en la investigación del incidente.

Según medios locales, es posible que una pieza del motor se desprendiera al inicio del vuelo y golpeara la ventana, provocando la despresurización repentina de la cabina.

Cabe recordar que en 2018 ocurrió un incidente trágico similar en un Boeing 737 NG. En aquella ocasión, una ventana dañada provocó la muerte de un pasajero al ser succionado fuera del avión. Tras ese suceso, se endurecieron los requisitos de seguridad aérea.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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