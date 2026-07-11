Un caso que sorprendió a los médicos: una mujer embarazada sobrevive tras caer desde un séptimo piso en Rusia

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Un caso que sorprendió a los médicos: una mujer embarazada sobrevive tras caer desde un séptimo piso en Rusia

En Vladivostok, una mujer con 30 semanas de embarazo cayó desde el séptimo piso. A pesar de ello, sobrevivió y no se detectaron fracturas óseas.

La mujer de 28 años no podía dormir por la noche. En ese momento, comenzó a limpiar las ventanas. Mientras estaba de pie en el alféizar, intentó alcanzar el borde del marco y cayó inesperadamente.

Cayó de espaldas al suelo. Los vecinos, al escuchar los gritos, llamaron inmediatamente a una ambulancia.

Los médicos que llegaron al lugar quedaron asombrados por el estado de la mujer, ya que, a pesar de haber caído desde un séptimo piso, podía moverse por sí misma.

Los exámenes realizados en el hospital revelaron que tenía numerosos hematomas y contusiones. Sin embargo, no se registraron fracturas.

Lo más importante es que el embarazo continúa. Actualmente, la mujer se está recuperando bajo supervisión médica y se mueve de forma independiente.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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