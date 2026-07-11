Hallan una bomba de 500 kg de la Segunda Guerra Mundial en Alemania

Una gran bomba aérea de la Segunda Guerra Mundial fue descubierta en el Johannes-Gisberts-Park de Colonia. El proyectil de 500 kilogramos fue hallado durante trabajos de búsqueda especiales realizados en los últimos días.

Los expertos inspeccionaron primero 150 lugares sospechosos en la zona. La mayoría fueron declarados seguros, reduciendo la lista a 14 puntos. La bomba aérea se encontraba en uno de ellos.

Debido al hallazgo, se estableció un perímetro de seguridad de 500 metros. Como resultado, unas 4 300 personas fueron evacuadas temporalmente.

El hospital infantil cercano al Johannes-Gisberts-Park también fue desalojado. Los 43 pacientes que recibían tratamiento fueron trasladados a otros hospitales.

La evacuación también afectó las actividades de la guardería, la piscina Lentpark y el jardín botánico.

Varias calles de Colonia fueron cerradas mientras se desactivaba la bomba. El tráfico en las vías que conducen al puente también fue restringido. Además, una línea de tranvía y tres rutas de autobús fueron suspendidas temporalmente.