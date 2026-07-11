Un barco con turistas vuelca en Vietnam

Quince personas murieron tras el vuelco de una lancha rápida que transportaba turistas cerca de la isla de Phu Quoc, en Vietnam, informó Zakon.kz.

Según los datos preliminares, a bordo viajaban 36 personas, incluidos 32 turistas indios y 4 miembros de la tripulación.

La tragedia ocurrió a unos 400 metros de la isla de Hon May Rut Ngoai. Tras el incidente, los servicios de emergencia llegaron al lugar para iniciar las labores de rescate.

Según las primeras investigaciones, un fallo técnico podría haber causado el naufragio. Actualmente se está llevando a cabo una investigación oficial.

Las autoridades locales informaron que continúa la identificación de las víctimas y heridos, así como la investigación exhaustiva sobre las causas del siniestro.