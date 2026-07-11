Mojtaba Jamenei: « Se tomará venganza por Ali Jamenei y otras víctimas »

El líder iraní Mojtaba Jamenei declaró que las muertes del ex Líder Supremo, causadas por ataques de EE. UU. e Israel, Ali Jamenei así como de otros iraníes, no quedarán sin respuesta.

Según la agencia de noticias Fars, el mensaje de Mojtaba Jamenei fue publicado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). En él se destaca que la venganza es una exigencia firme del pueblo iraní.

« Juramos castigar a los responsables de la sangre de todos los mártires caídos en estas guerras. Esta es la voluntad del pueblo iraní y ciertamente se cumplirá », señala la declaración.

Mojtaba Jamenei enfatizó que este asunto no se limita a ciertos individuos y que Irán no renunciará a sus objetivos.

Se informa que esta declaración, Ali Jameneiproviene de un mensaje preparado con motivo de su funeral, reiterando una vez más que habrá una respuesta por los fallecidos.