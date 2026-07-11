Mojtaba Jamenei: « Se tomará venganza por Ali Jamenei y otras víctimas »

·7·Mundo
Mojtaba Jamenei: « Se tomará venganza por Ali Jamenei y otras víctimas »

El líder iraní Mojtaba Jamenei declaró que las muertes del ex Líder Supremo, causadas por ataques de EE. UU. e Israel, Ali Jamenei así como de otros iraníes, no quedarán sin respuesta.

Según la agencia de noticias Fars, el mensaje de Mojtaba Jamenei fue publicado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). En él se destaca que la venganza es una exigencia firme del pueblo iraní.

« Juramos castigar a los responsables de la sangre de todos los mártires caídos en estas guerras. Esta es la voluntad del pueblo iraní y ciertamente se cumplirá », señala la declaración.

Mojtaba Jamenei enfatizó que este asunto no se limita a ciertos individuos y que Irán no renunciará a sus objetivos.

Se informa que esta declaración, Ali Jameneiproviene de un mensaje preparado con motivo de su funeral, reiterando una vez más que habrá una respuesta por los fallecidos.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Plan de emergencia activado en Francia debido a la ola de calorPlan de emergencia activado en Francia debido a la ola de calorHoy, 17:49Los científicos están asombrados: la Tierra podría sobrevivir al calor del SolLos científicos están asombrados: la Tierra podría sobrevivir al calor del SolHoy, 17:41Un barco con turistas vuelca en VietnamUn barco con turistas vuelca en VietnamHoy, 17:37Detenida una mujer tras casarse 14 veces para estafar a hombresDetenida una mujer tras casarse 14 veces para estafar a hombresHoy, 17:27Riesgo de « Gran Guerra »: Trump quiere cerrar el cielo ucraniano — ¿Cuál es la reacción de Rusia?Riesgo de « Gran Guerra »: Trump quiere cerrar el cielo ucraniano — ¿Cuál es la reacción de Rusia?Hoy, 16:12Un autobús con 46 pasajeros vuelca en Tartaristán: los heridos están hospitalizadosUn autobús con 46 pasajeros vuelca en Tartaristán: los heridos están hospitalizadosHoy, 16:05
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez