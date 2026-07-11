Los científicos están asombrados: la Tierra podría sobrevivir al calor del Sol

En Bélgica, KU Leuven científicos del Instituto de Astronomía han anunciado que el planeta Tierra podría sobrevivir a las etapas finales de la vida del Sol. Según los resultados de una nueva investigación, esta probabilidad podría ser mucho mayor de lo que se pensaba anteriormente.

El estudio Astronomy & Astrophysics fue publicado en la revista científica. Los científicos reevaluaron el destino futuro de la Tierra observando una estrella similar al Sol, pero que ha llegado a la etapa final de su vida.

Los expertosexplican que, dentro de unos 5 mil millones de años, el Sol agotará sus reservas de hidrógeno. Después de eso, se convertirá en una gigante roja y podría expandirse hasta casi 100 veces su tamaño actual.

En este proceso, se observarán dos efectos simultáneos en la Tierra. Por un lado, la expansión repentina del Sol podría atraer al planeta hacia él. Por otro lado, la estrella perderá sus capas externas y su masa disminuirá. Como resultado, su fuerza gravitatoria se debilitará, surgiendo la posibilidad de que la Tierra se desplace a una órbita más lejana.

El autor del estudio, Mats Esselders, destaca que el futuro de la Tierra depende precisamente del equilibrio entre estos dos procesos. Si la fuerza gravitatoria del Sol prevalece, el planeta será absorbido. De lo contrario, la Tierra podría salir de la zona de peligro.

Para llegar a esta conclusión, los científicos también observaron la estrella L2 Puppis situada a unos 200 años luz de la Tierra. Alguna vez fue similar al Sol y ahora está atravesando la fase final de su vida.

Los cálculos basados en modelos gravitacionales modernos han demostrado que la Tierra podría escapar de la influencia del Sol en expansión. Sin embargo, los científicos enfatizan que se necesitan observaciones adicionales y datos más precisos para confirmar completamente esta conclusión.

Al mismo tiempo, los investigadores señalaron que es muy probable que Mercurio y Venus sean absorbidos por las capas externas del Sol convertido en gigante roja.