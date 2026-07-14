Exdiputado arrestado tras el hallazgo de 439 armas en su casa

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Exdiputado arrestado tras el hallazgo de 439 armas en su casa

En Canadá, el exparlamentario Inky Mark fue arrestado tras el hallazgo de cientos de armas de fuego, municiones, un cañón antiguo y una gran cantidad de dinero en efectivo en su domicilio. Las autoridades informaron que el hallazgo se produjo en el marco de una investigación sobre tráfico ilegal de armas.

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) durante un registro en una casa cerca de la ciudad de Dauphin, en la provincia de Manitoba, 439 armas de fuego, municiones, un cañón antiguo y más de 300 000 dólares canadienses en efectivo. Los investigadores señalaron que al menos tres armas fueron introducidas ilegalmente en el mercado y otra tenía el número de serie alterado.

Inky Mark, de 78 años, ha sido acusado de tráfico de armas, posesión de dispositivos no autorizados, almacenamiento inseguro de armas y otros delitos. Fue arrestado el 7 de julio y posteriormente puesto en libertad bajo condiciones por orden judicial.

La dirección de la RCMP en Manitoba destacó que el tráfico ilegal de armas representa una grave amenaza para la seguridad pública y afirmó que la investigación continúa.

La investigación comenzó en marzo de este año tras recibir información desde EE. UU. sobre cargos relacionados con armas contra otra persona que vivía cerca de Dauphin. Durante las pesquisas, se descubrió que algunas armas compradas por Mark no fueron registradas legalmente.

Por ahora, se desconoce el propósito del almacenamiento de las armas y el dinero. El portavoz de la policía, Barry Kirby, declaró que el único hecho confirmado es que Inky Mark es un coleccionista de armas.

Como dato, Inky Mark fue alcalde de Dauphin en 1994 y se desempeñó como diputado en el Parlamento canadiense entre 1997 y 2010. A lo largo de los años, formó parte del Partido Reformista de Canadá, Alianza Canadiense y del Partido Conservador , y en 2015 participó en las elecciones parlamentarias como candidato independiente.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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