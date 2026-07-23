Epidemia de ébola en el Congo: cerca de 3 millones de niños en peligro

En el este de la República Democrática del Congo, la epidemia de ébola se está convirtiendo en una amenaza creciente para los niños. UNICEF informa que el número de casos ha alcanzado casi 1.000 y cerca de 3 millones de menores viven en zonas de alto riesgo.

La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, señaló que en Ituri hay niños que han perdido a su madre o a ambos padres a causa del ébola. Al 19 de junio, los niños y adolescentes representaban cerca del 15 % de los casos confirmados. Más del 25 % de los fallecidos también pertenecían a este grupo de edad.

La probabilidad de muerte por la enfermedad en niños y adolescentes es casi el doble que en los adultos. Mongbwalu, Rwampara y Bunia siguen siendo los principales focos. También se han registrado casos en Kivu del Norte y Kivu del Sur.

En Ituri, 135 niños que perdieron a sus padres reciben apoyo psicológico, servicios sociales y cuidados alternativos. En el centro de tratamiento funciona una guardería especial para bebés separados de sus padres y se espera la apertura de otros dos centros. La epidemia también priva a algunos niños del acceso a la escuela, atención médica, alimentos, agua potable y saneamiento, lo que complica aún más su vida diaria.