Un hombre nada 55 horas sin dormir y conquista el mar Báltico (vídeo)

El nadador polaco de ultrafondo Bartłomiej Kubkowski volvió a demostrar los límites de las capacidades humanas. En su quinto intento, el deportista logró cruzar a nado el mar Báltico y recorrió casi 160 kilómetros sin detenerse.

Meduza informa que Kubkowski partió el 31 de julio desde la costa de Suecia. Continuó nadando durante casi 55 horas sin descansar ni un solo minuto, sin dormir y sin tocar la embarcación de apoyo. Finalmente, el 2 de agosto llegó a la costa de Dziwnów, en Polonia.

Durante la travesía, la comida y el agua se suministraron al deportista desde la embarcación de apoyo a través de un tubo especial. Sin embargo, de acuerdo con las normas internacionales, no subió a la embarcación ni siquiera la tocó con la mano.

Esta era la quinta tentativa de Kubkowski para cruzar a nado el mar Báltico; sus cuatro intentos anteriores habían terminado sin éxito. Esta vez alcanzó su objetivo y estableció otro récord importante.

Esta travesía Ultra Baltic Swim se realizó en el marco del proyecto. La iniciativa fue creada para apoyar a pacientes que luchan contra el cáncer, y durante la natación también se recaudaron fondos benéficos.

Cabe recordar que otro deportista polaco, Sebastian Karaś, ya había cruzado a nado el mar Báltico. En 2017 recorrió en 28,5 horas los 100 kilómetros entre Polonia y la isla danesa de Bornholm.

El nuevo resultado de Bartłomiej Kubkowski se considera no solo uno de los grandes logros de la historia de la natación de ultrafondo, sino también un ejemplo sobresaliente de voluntad y perseverancia humanas.