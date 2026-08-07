Frank Leboeuf encomienda una tarea importante a Xabi Alonso

El exdefensa del Chelsea Frank Leboeuf exigió al nuevo entrenador del equipo, Xabi Alonso, que renovara seriamente la portería. En una entrevista concedida a ESPN, el veterano futbolista destacó que los errores de Robert Sanchez estaban poniendo en peligro al equipo y pidió al técnico español que resolviera este problema de inmediato. Sobre este asunto, Goal.com informa .

Tras completar una temporada decepcionante y terminar décimo en la Premier League, el Chelsea emprendió una profunda remodelación de su plantilla durante el mercado de fichajes de verano. El club se movió activamente en el mercado y fichó a Morgan Rogers por 117 millones de libras esterlinas, además de incorporar a Maxence Lacroix, Marco Palestra y Valentin Barco. También contrató a jugadores experimentados como Jordan Henderson y Danny Welbeck para aportar experiencia al joven equipo.

Jugadores experimentados y el problema de la portería

El exdefensa central francés valoró positivamente que la directiva del Chelsea incorporara a jugadores experimentados como Henderson y Welbeck. En su opinión, estos futbolistas pueden orientar a los jóvenes en el vestuario y ayudarles en los momentos difíciles. También señaló que el fichaje de Lacroix, que ya cuenta con experiencia internacional, contribuirá a reforzar la defensa.

Sin embargo, pese a los cambios positivos en la plantilla, la principal preocupación de Leboeuf sigue estando en la portería. Según explicó, Robert Sanchez se desenvuelve bien bajo los palos, pero comete errores con frecuencia en el juego con los pies, lo que genera una preocupación justificada entre los aficionados. Por ello, Xabi Alonso debe resolver la situación de la portería como una prioridad antes del comienzo de la temporada.

Liberar la plantilla de jugadores sobrantes y fijar los objetivos de la temporada

Además del problema de la portería, Frank Leboeuf llamó la atención sobre el excesivo número de futbolistas en la plantilla del Chelsea. Según sus palabras, el club cuenta actualmente con cerca de 45 jugadores, por lo que debe vender o ceder al menos a 15 para mantener un ambiente saludable en el vestuario.

El especialista explicó que, aunque esta situación pueda parecer inusual, se trata de un paso necesario para trabajar con eficacia. También recordó que, pese a que esta limpieza debe completarse antes del cierre del mercado de fichajes, el Chelsea tiene que aspirar firmemente a terminar entre los cinco primeros, una posición que otorga la clasificación para la Liga de Campeones.