Xiaomi presenta su nuevo calentador de agua de 80 litros

Xiaomi ha iniciado las primeras ventas en el mercado chino de su nuevo calentador de agua eléctrico inteligente Mijia Smart Electric Water Heater Pro, que ofrece numerosas funciones. Según ixbt.com, este dispositivo, con una capacidad total de 80 litros, destaca por suministrar hasta 1120 litros de agua caliente gracias a su tecnología de calentamiento y mezcla continuos. Esta cifra es exactamente 14 veces superior a la capacidad nominal del dispositivo y resulta suficiente para que varios miembros de una familia se duchen de forma consecutiva. Sobre este tema, Ixbt.com informa de ello.

El calentador de agua de nueva generación está equipado con un depósito dividido en dos secciones independientes y un potente elemento calefactor de 3300 W. Según sus necesidades, los usuarios pueden activar solo una sección para calentar el agua más rápidamente o poner en funcionamiento ambas a la vez para disponer de una gran cantidad de agua durante más tiempo. Sus dimensiones se han diseñado para ser compactas, con un grosor de carcasa de 320 mm.

Sistemas avanzados de purificación y protección

El fabricante ha incorporado medidas de protección fiables para garantizar una larga vida útil del dispositivo. El sistema Mijia Revitalizing Purifying Bottle libera sustancias especiales que evitan la formación de depósitos, con una eficacia de hasta el 98,3 %. Además, una tecnología antibacteriana basada en iones de plata permite purificar el agua hasta el 99,99 %.

Según la empresa, estas tecnologías eliminan la necesidad de limpiar periódicamente el depósito y hacen innecesario sustituir el ánodo de magnesio de forma ocasional. El dispositivo también cuenta con un original modo de ducha «mineral», que añade estroncio y zinc al agua para hacerla más suave y agradable para la piel cuando se utiliza agua dura.

Precio y condiciones de venta

El calentador de agua inteligente es compatible con el ecosistema Xiaomi HyperOS Connect. Esto permite a los usuarios encender y configurar el dispositivo a distancia, así como integrarlo en escenarios automatizados. El dispositivo sale al mercado con las siguientes condiciones principales:

Precio inicial recomendado: 2499 yuanes (aproximadamente 370 dólares)

Precio promocional durante el periodo de primeras ventas: 2299 yuanes (340 dólares)

Precio mínimo con la subvención estatal: 1954,15 yuanes (290 dólares)

Fecha de inicio de las ventas generales: 13 de agosto

Xiaomi ofrece una garantía de cinco años para este dispositivo. Además, para garantizar su seguridad, la empresa se compromete a sustituirlo gratuitamente durante ocho años si se detecta una fuga en el depósito.