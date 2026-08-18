El diminuto pez que entra en la boca del tiburón para limpiarla

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El diminuto pez que entra en la boca del tiburón para limpiarla

En el fondo del océano vive una criatura extraordinaria que nada tranquilamente dentro de la boca de tiburones varias veces más grandes y peligrosos que ella. Lo más sorprendente es que los tiburones no la cazan, sino que le permiten «trabajar».

Se trata de los lábridos limpiadores, también llamados peces limpiadores. Aunque su cuerpo es pequeño, su función en el ecosistema oceánico es muy importante.

Una gran barracuda con la boca abierta y un pequeño pez limpiador en su mandíbula.

Estos diminutos peces entran en la boca de tiburones y otros depredadores marinos para retirar de entre sus dientes restos de comida, parásitos y pequeños residuos. Por eso se les puede llamar, en cierto modo, los «dentistas» del océano.

El diminuto pez que entra en la boca del tiburón para limpiarla

En circunstancias normales, un pez pequeño que entrara en la boca de un tiburón sería una presa fácil. Sin embargo, la relación con los peces limpiadores es completamente diferente. Los depredadores los reconocen y les permiten realizar la limpieza. Ambas partes salen beneficiadas: el pez encuentra alimento y el tiburón se libra de parásitos y residuos.

Lo interesante es que esta «colaboración» no se limita a los tiburones. Los peces limpiadores también pueden atender a otros grandes animales marinos.

Tiburón
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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