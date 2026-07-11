Zelenski creó un nuevo mando militar contra Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció la creación de un nuevo mando militar especializado en atacar objetivos estratégicos dentro del territorio ruso. Así lo informó The Guardian.

Según el presidente, el 10 de julio firmó un decreto para establecer el mando de «fuerzas de largo alcance». La nueva estructura se encargará de reducir el potencial bélico de Rusia, coordinando operaciones contra infraestructuras energéticas y logísticas.

Esta declaración se produce después de que el ejército ucraniano informara de ataques contra refinerías de petróleo e infraestructuras de combustible en las regiones rusas de Krasnodar, Leningrado y Rostov.

Según Robert Brovdi, comandante de las fuerzas de drones de Ucrania, 50 buques cisterna rusos han sufrido daños en los últimos días.

En respuesta, se informa que Rusia ha suspendido temporalmente el movimiento de barcos a través del canal Don-Azov y ha cancelado temporalmente la aceptación de nuevas solicitudes de paso por el estrecho de Kerch.