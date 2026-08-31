Récord de 239 drones derribados en una noche: ataque masivo

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Récord de 239 drones derribados en una noche: ataque masivo

Las regiones rusas sufrieron un ataque masivo y coordinado de drones durante la noche del 30 al 31 de agosto. Según el comunicado oficial del Ministerio de Defensa de Rusia, los sistemas de defensa antiaérea (PVO) del país lograron neutralizar un número récord de vehículos aéreos no tripulados durante la noche.

El informe oficial indica que, en el periodo de 12 horas comprendido entre las 20:00 del 30 de agosto y las 08:00 del 31 de agosto, un total de 239 drones de tipo avión fueron interceptados y destruidos.

Más de 15 regiones bajo ataque: ¿Dónde fueron derribados los drones?

Según los datos proporcionados por el departamento militar, la geografía del ataque fue muy extensa. Los vehículos no tripulados fueron destruidos sobre las siguientes regiones:

  • Regiones fronterizas y centrales: Bélgorod, Briansk, Vorónezh, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol y Tula;

  • Regiones del sur y del Volga: Rostov, Samara, Sarátov, Tambov y el krai de Krasnodar;

  • Capital y zonas marítimas: La región de Moscú, la República de Crimea y sobre el mar Negro.

¿Qué ocurrió en la región de Rostov?

Respecto a la situación en la región de Rostov, que recibió uno de los principales impactos, el gobernador regional Yuri Slyusar hizo una declaración oficial por la mañana:

  • Más de 30 drones: Más de 30 vehículos no tripulados fueron derribados por las fuerzas de defensa antiaérea en el cielo de la región;

  • Peligro en 6 distritos: Según el gobernador, las operaciones de neutralización se llevaron a cabo en 6 distritos clave de la región: Chertkovo, Shólojov, Tarasov, Millerovo, Verjnedón y Bokov.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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